Il cantante vinse due volte il Festival di Sanremo: nel 1973 con 'Un grande amore e niente più' e nel 1976 con 'Non lo faccio più' È morto Peppino di Capri, figura storica della canzone italiana. L’artista si è spento la mattina di sabato 11 luglio nella sua isola, Capri, all’età di 86 anni,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Morte Peppino Di Capri, il VIDEO della sua vittoria al Festival di Sanremo 1973 con 'Un grande amore e niente più'

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E’ morto Peppino di Capri, chansonnier napoletano. Sanremo, prima vittoria con “Un grande amore e niente più”Peppino di Capri, cantante napoletano, è morto questa mattina all'età di 86 anni, pochi giorni prima del suo 87° compleanno.

Addio a Peppino Di Capri, morto a 86 anni il cantante di 'Champagne' e due volte vincitore del Festival di SanremoPeppino Di Capri è morto a 87 anni nella sua villa a Capri, dopo aver combattuto una lunga malattia.

Temi più discussi: È morto Peppino di Capri; Peppino di Capri morto, addio al re della melodia italiana. Aveva 87 anni; Peppino Di Capri morto dopo lunga malattia: il cantante di Champagne aveva 87 anni; Addio a Peppino Di Capri, la voce gentile che ha fatto innamorare l'Italia.

Peppino di Capri è morto. Dalla Bussola alla Capannina, una storia lunga decenni con la Versilia nel cuoreIl celebre artista si è spento all’età di 87 anni. A Focette aveva celebrato il suo matrimonio con la modella Roberta Stoppa, mentre il locale di Franceschi era stato inserito all’interno dell’album I ... msn.com

È morto Peppino Di Capri, addio a uno degli artisti più popolari della canzone italianaIl cantante si è spento nella sua amata isola, a Villa Castiglione. La notizia della scomparsa è stata diffusa dal quotidiano Il Mattino. Lascia tre figli: Nico, Edoardo e Daria ... ilgiornale.it