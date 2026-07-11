Il cantante e pianista napoletano Peppino Di Capri è morto questa mattina all’età di 86 anni. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali. Il ministro ha annunciato che il suo percorso artistico sarà dedicato alla canzone napoletana, patrimonio Unesco. La sua scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio tra colleghi e fan. Nessuna altra informazione su cause o circostanze del decesso è stata resa nota.

Il celebre cantante e pianista napoletano Peppino Di Capri si è spento questa mattina all'età di 86 anni, lasciando un vuoto incolmabile. A commentare la scomparsa del grandissimo artista è stato anche il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, che ha trovato nel cantante una motivazione in più per donare alla musica napoletana, unica e conosciuta in tutto il mondo, il giusto riconoscimento che le spetta. "Apprendo con grande dolore della morte di Peppino Di Capri a cui mi legava un rapporto di amicizia", ha dichiarato il ministro alle agenzie di stampa. "Dedicheremo a lui il cammino per il riconoscimento della canzone napoletana a patrimonio dell'umanità perché proprio di quella canzone Peppino Di Capri è massima espressione", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morte Peppino Di Capri, il ministro Mazzi: "Dedicato a lui il cammino per canzone napoletana patrimonio Unesco"

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