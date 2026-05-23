Candidiamo la canzone napoletana come patrimonio Unesco | la proposta del ministro

Durante il Festival dell'economia di Trento, il ministro del Turismo ha annunciato che il 5 giugno si procederà con la candidatura ufficiale della canzone napoletana come patrimonio Unesco. L’evento si terrà all’arena di Verona e vedrà la partecipazione di 100 delegati provenienti da Parigi. La proposta mira a riconoscere ufficialmente questa forma musicale come patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

Nel corso del Festival dell'economia di Trento, il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi ha poi ricordato l'annuncio fatto ieri sulla canzone napoletana: "Il 5 giugno all'arena di Verona, davanti a 100 delegati Unesco provenienti da Parigi, la canzone napoletana sarà candidata ufficialmente come. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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