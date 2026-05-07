Un imprenditore agricolo e allenatore della Valdelsa è morto nel sonno a 37 anni a causa di un malore improvviso. La notizia ha suscitato dolore tra amici, familiari e colleghi, che hanno appreso della scomparsa senza preavviso. La sua morte ha lasciato un vuoto nel settore agricolo e sportivo locale, dove era conosciuto e stimato.

Il mondo dell’imprenditoria e dello sport della Valdelsa piangono Alessio Mercatili. Un malore se lo è portato via nel sonno a soli 37 anni. Grande appassionato di calcio, che ha praticato a livello dilettantistico e amatoriale prima di iniziare ad allenare, aveva preso dal 2011 le redini dell’omonima Tenuta di Gambassi Terme, fondata nel 1951 dal nonno Guerriero, che con l’aiuto del padre aveva ampliato fino a raddoppiarne il volume e farne una realtà sempre più all’avanguardia. La scorsa estate era diventato vice allenatore della formazione Allievi Under 16 della Certaldese, dopo aver allenato l’Under 17 del Gambassi. Ed è proprio il presidente del sodalizio viola a raccontare lo strazio della tragedia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stroncato da un malore nel sonno. Imprenditore agricolo e allenatore. Mercatili si è spento a soli 37 anni

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