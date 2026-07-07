Un medico di 69 anni è morto improvvisamente a seguito di un malore, probabilmente un infarto, subito dopo aver concluso una visita ambulatoriale. L’episodio è avvenuto mentre si trovava in uno studio medico, davanti a colleghi e pazienti. L’uomo si è accasciato a terra sotto gli occhi di chi era presente. Non sono stati forniti dettagli su interventi di soccorso o cause ufficiali.

Un malore improvviso, probabilmente un infarto, lo ha colpito fatalmente poco dopo aver terminato la visita di un paziente in ambulatorio. Il medico, 69 anni e padre di tre figli, si è improvvisamente accasciato a terra sotto gli occhi delle persone presenti. Il paziente appena visitato in studio e quelli ancora in attesa nella sala d’aspetto hanno subito dato l’allarme e i soccorsi interni sono arrivati in modo tempestivo. Purtroppo per il dottor Luciano Brongo, stimato dirigente medico dell’unità operativa di cardiologia dell’ ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, non c’è stato nulla da fare. "È deceduto ieri mattina intorno alle... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stroncato da un malore, addio al professor Brongo

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