Mercoledì sera a Monza, un uomo di 41 anni è stato arrestato dopo un inseguimento che si è concluso in via Salvadori. Durante un controllo antidroga, l’uomo ha opposto resistenza e si è scontrato con le forze dell'ordine, che lo hanno bloccato dopo una colluttazione. È stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Un arresto a Monza, dove un cittadino marocchino di 41 anni è stato fermato nella serata di mercoledì 8 luglio 2026. L’uomo è stato sorpreso in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali durante un controllo antidroga in città. L’arresto è stato convalidato e per il soggetto è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Operazione antidroga: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dello spaccio di droga a Monza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Monza, inseguimento da film fino a via Salvadori: la Polizia blocca un 41enne dopo una colluttazione

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