Tre uomini di nazionalità georgiana, di 37, 38 e 39 anni, sono stati arrestati dalla polizia nel quartiere Don Bosco di Roma dopo un tentato furto in un appartamento di viale dei Consoli. Gli agenti sono intervenuti a seguito di una colluttazione con i sospetti, che sono stati fermati sul posto. L’arresto avviene in un contesto di aumento di furti in appartamento con l’arrivo dell’estate e delle notti più calde.

Con l’arrivo dell’estate e delle prime notti calde torna l’allarme furti in appartamento a Roma. Tre cittadini georgiani di 37, 38 e 39 anni sono stati arrestati dalla polizia nel quartiere Don Bosco dopo un tentato colpo in un’abitazione di viale dei Consoli. Secondo quanto ricostruito, i quattro ladri – uno sarebbe ancora ricercato – stavano tentando di introdursi nell’appartamento quando sono stati sorpresi dagli agenti. Ne sarebbe nata una violenta colluttazione che ha portato all’arresto di tre uomini e al recupero di arnesi da scasso. Bande in trasferta per svaligiare case. Gli investigatori ritengono che gli arrestati facciano parte... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Furti in appartamento a Roma, arrestati tre georgiani a Don Bosco dopo una colluttazione con la polizia

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Furti in appartamento e ricettazione, 38 arresti

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