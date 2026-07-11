L’ufficio postale di Monteiasi chiuderà temporaneamente per alcuni giorni a causa di lavori di riqualificazione. Gli interventi fanno parte del Progetto Polis, promosso da Poste Italiane, che mira a modernizzare gli uffici postali nei paesi più piccoli. Durante il periodo dei lavori, i servizi saranno sospesi e poi ripristinati al termine degli interventi. La riqualificazione riguarda l’aggiornamento delle strutture e l’ampliamento delle offerte ai cittadini.

Tarantini Time Quotidiano L’ufficio postale di Monteiasi sarà interessato da un intervento di riqualificazione nell’ambito del Progetto Polis, il piano di Poste Italiane finalizzato a modernizzare gli uffici postali dei piccoli comuni e ampliare i servizi offerti ai cittadini. Per consentire l’esecuzione dei lavori, la sede resterà chiusa da domenica 13 luglio fino al 18 agosto. Al termine dell’intervento, l’ufficio sarà rinnovato e adeguato agli standard previsti dal progetto nazionale, che coinvolge circa 7.000 comuni italiani con l’obiettivo di rendere i servizi postali sempre più efficienti e accessibili. Durante il periodo di chiusura, gli utenti potranno continuare a usufruire di tutti i servizi rivolgendosi all’ufficio postale di Carosino, individuato come sede di riferimento fino alla conclusione dei lavori. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Monteiasi, l’ufficio postale chiude per lavori: al via gli interventi del Progetto Polis

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