L' ufficio postale chiude per i lavori del progetto Polis

L'ufficio postale di San Prisco resterà chiuso a causa di lavori di ammodernamento legati al progetto Polis di Poste Italiane. La chiusura interesserà anche gli uffici comunali del territorio, che saranno coinvolti negli interventi di miglioramento. Questi lavori mirano a aggiornare le strutture e a potenziare i servizi offerti ai cittadini, assicurando un servizio più efficiente e di qualità. La riapertura è prevista al termine delle operazioni di intervento, senza indicazioni precise sulla data.

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