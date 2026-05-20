L' ufficio postale chiude per i lavori del progetto Polis

Da casertanews.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ufficio postale di San Prisco resterà chiuso a causa di lavori di ammodernamento legati al progetto Polis di Poste Italiane. La chiusura interesserà anche gli uffici comunali del territorio, che saranno coinvolti negli interventi di miglioramento. Questi lavori mirano a aggiornare le strutture e a potenziare i servizi offerti ai cittadini, assicurando un servizio più efficiente e di qualità. La riapertura è prevista al termine delle operazioni di intervento, senza indicazioni precise sulla data.

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Chiude per lavori l'ufficio postale di San Prisco. Anche la struttura del comune tifatino sarà interessato dagli interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane.L’iniziativa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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