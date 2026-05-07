Chiude l' ufficio postale per i lavori di ammodernamento del progetto Polis

Lavori all'ufficio postale di Cervino. Ad annunciarlo è Poste Italiane: l’ufficio è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà.🔗 Leggi su Casertanews.it

Notizie correlate

Lavori per il progetto Polis, l'ufficio postale di Fossacesia chiude per oltre un meseDurante il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale di Mozzagrogna, situato in via Roma n.

L'ufficio postale di Lama dei Peligni chiude per i lavori del progetto Polis, servizio garantito da un'unità mobileArriva anche a Lama dei Peligni il progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Ufficio postale chiude (temporaneamente) per rifarsi il look: con Polis si incrementano i servizi; Cetara, dal 12 maggio chiude l'ufficio postale: lavori per il progetto Polis; Forno Canavese: l’ufficio postale chiude per due mesi, al via i lavori; L’Ufficio postale di Ovada chiuso per lavori dal 5 maggio al 20 luglio.

Cetara, dal 12 maggio chiude l'ufficio postale: lavori per il progetto PolisDisagi temporanei, ma con uno sguardo rivolto al futuro per i cittadini di Cetara. L'ufficio postale del borgo resterà chiuso dal 12 maggio al 18 giugno 2026 per consentire importanti lavori infrastru ... ilvescovado.it

Forno Canavese, l’ufficio postale chiude per due mesi: date e alternative per i residentiDal 28 aprile, fino all’1 luglio, l’ufficio postale di Forno Canavese, in piazza Vittorio Veneto, rimarrà chiuso al pubblico per un intervento di ammodernamento. La sede sarà interessata da lavori leg ... torinofree.it

Nicola rileva la gelateria ma chiude dopo tre anni: «Tra tasse e spese mi sono dovuto arrendere» - facebook.com facebook

Il trimestre Iveco chiude in perdita, slitta a settembre la cessione a Tata x.com