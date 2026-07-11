Monopolio Tabacci

Da ilgiornale.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bruno Tabacci, eletto con Impegno Civico-Centro Democratico e come deputato indipendente nel Pd-Idp, ha lasciato il gruppo dei Democratici e si è unito al Misto. La decisione è stata annunciata attraverso diversi mezzi di comunicazione parlamentare.

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Già per dare la notizia bisogna citare mezzo arco parlamentare. Bruno Tabacci, eletto per Impegno Civico-Centro Democratico e aderente come deputato indipendente a Pd-Idp, lascia il gruppo Dem e aderisce al Misto. Comunque fa bene. Ora che la navetta affonda, i topoloni scappano. Ha fiutato l'aria, sa che non verrà ricandidato e allora cerca un'altra barca. Tabacci è un termometro politico: è solo il primo di tanti che faranno lo stesso. Bruno Tabacci. Non sapevamo neppure che fosse ancora nel Pd. Ha cambiato così tante sigle - più dei suoi anni, 80 - che è difficile ricordarsele. A parte nei bagni delle donne, in Parlamento si è seduto ovunque. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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