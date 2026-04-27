OpenAI rompe il monopolio | addio all’esclusiva con Microsoft

OpenAI e Microsoft hanno deciso di interrompere l’accordo di esclusiva che li legava, e entro il 2032 saranno siglati nuovi accordi operativi. La decisione riguarda l’interruzione della collaborazione esclusiva tra le due aziende, che fino a ora avevano collaborato su diversi progetti tecnologici. L’accordo prevede l’avvio di nuove partnership e iniziative nel settore dell’intelligenza artificiale, senza più restrizioni di esclusiva tra le parti.

? Cosa sapere OpenAI e Microsoft interrompono l'esclusività tecnologica con nuovi accordi operativi entro il 2032.. L'apertura ai cloud provider come Amazon spinge le valutazioni di OpenAI a 730 miliardi.. Lunedì 27 aprile 2026, OpenAI e Microsoft hanno ufficializzato una ristrutturazione profonda della loro alleanza strategica, introducendo un modello operativo aperto che rompe il vincolo di esclusività con il fornitore di cloud di Redmond fino al 2032. La nuova architettura della partnership punta a rendere i servizi di OpenAI accessibili su diverse infrastrutture cloud, pur mantenendo Azure come principale canale per il rilascio prioritario delle nuove tecnologie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - OpenAI rompe il monopolio: addio all’esclusiva con Microsoft Notizie correlate OpenAI e AWS sfidano l’esclusiva Microsoft: rischio legaleUn accordo strategico tra OpenAI e Amazon Web Services (AWS) sta mettendo alla prova il contratto di esclusiva che lega l’azienda di intelligenza... Microsoft: Cowork con Claude, addio OpenAIMicrosoft ha integrato la tecnologia di Anthropic Claude nel cuore di Copilot, spostando il motore principale fuori da OpenAI. Contenuti e approfondimenti ChatGpt sta diventando il monopolio dei monopoli?Sta accadendo di nuovo? Stiamo assistendo alla nascita dell’ennesimo monopolio dell’epoca digitale? Gli indizi sono molti. Si parla di OpenAI e della sua ChatGpt, quindi di intelligenza artificiale e ... repubblica.it OpenAI rischia il fallimento entro il 2027OpenAI si trova di fronte a una sfida finanziaria che potrebbe ridefinire il futuro dell'intelligenza artificiale commerciale. Nonostante ChatGPT abbia consolidato la posizione dell'azienda come ... tomshw.it