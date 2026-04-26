Il monopolio rosso sulla Liberazione

Il termine “monopolio rosso sulla Liberazione” si riferisce a un tema che ha attraversato diverse interpretazioni nel tempo, passando da simbolo di rinascita della libertà a un’immagine che rischia di diventare un’icona distante dalla realtà. Si tratta di un concetto che coinvolge atteggiamenti e rappresentazioni che, nel corso degli anni, sono stati soggetti a molteplici letture e critiche, creando un panorama complesso e articolato.

Da simbolo di rinascita della libertà a feticcio imbalsamato da idolatrare: totem e tabù che manderebbero in crisi anche Sigmund Freud. La messa cantata del 25 aprile, a forza di essere intonata su una sola voce, quella partitica dell’oltranzismo manicheo e antistorico, ha rivelato che non basta una data in rosso per legge sul calendario: se non è festa per tutti, non è nazionale, e quindi qualcosa non ha funzionato nel culto della memoria e della narrazione della liberazione dal nazifascismo. Ma d’altronde il simbolo della ritrovata libertà nasce da una data convenzionale già mal prescelta. Il giorno è quello dell’ordine di insurrezione generale del Comitato di liberazione nazionale Alta Italia, che è poi per l’indomani (“Aldo dice 26x1”).🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il monopolio rosso sulla Liberazione The Wrong Letter | Classic Mystery Audiobook by Walter S. Masterman Notizie correlate Giallo su Shelly Kittleson: rapita a Baghdad, resta il mistero sulla liberazioneSi tratta di una giornalista americana C’è ancora molta incertezza attorno alla sorte di Shelly Kittleson, la giornalista americana rapita in Iraq. Festa della Liberazione 2026, le frasi e citazioni sulla Resistenza più belle per il 25 aprileIl 25 aprile si festeggia la Festa della Liberazione dal nazifascismo: la data rappresenta il proclama dell'insurrezione generale dal Comitato di...