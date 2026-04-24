Monopattini elettrici slitta al 16 luglio assicurazione obbligatoria | multe fino a 400 euro

Le autorità italiane hanno deciso di posticipare al 16 luglio l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. La misura, prevista inizialmente per altre date, mira a regolamentare l’uso di questi mezzi nelle aree urbane. Chi circola senza assicurazione può ricevere multe che arrivano fino a 400 euro. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti del ministero delle Imprese e del Made in Italy.

(Adnkronos) – Le direzioni competenti del ministero delle Imprese e del Made in Italy e del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, accogliendo la richiesta dell’Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici (Ania) che ha evidenziato esigenze di natura tecnico-organizzativa, hanno emanato una circolare che prevede la calendarizzazione al 16 luglio dell’obbligo, per i monopattini elettrici che circolano in Italia, di dotarsi di un’assicurazione Rc. Rimane invece confermata al 16 maggio la scadenza dell’obbligo per i proprietari di dotare i monopattini di un apposito contrassegno, una piccola targa. Nei giorni scorsi, sul sito del Mimit sono state pubblicate le Faq riguardanti l’assicurazione obbligatoria per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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