Una donna di 45 anni è deceduta a Montebelluna dopo aver combattuto una grave malattia. Era nota per aver conseguito il primo diploma in estetica oncologica nella provincia. La sua morte è avvenuta venerdì, lasciando un vuoto tra amici e conoscenti. La donna aveva dedicato parte della sua vita a sostenere chi affrontava problemi di salute legati alla malattia che l’ha poi colpita. La comunità si stringe intorno alla famiglia.

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Montebelluna piange Monica Gallina scomparsa nella giornata di venerdì all'età di 45 anni dopo aver affrontato con grande forza una malattia. Originaria di Maser, da anni viveva a Montebelluna insieme alla sua famiglia, città nella quale era diventata un volto molto conosciuto e apprezzato grazie alla sua attività professionale. Monica era infatti la titolare del noto centro estetico Playa del Sol distinguendosi per la competenza e la sensibilità con cui nel 2015 si era specializzata nell'estetica oncologica. La prima a diplomarsi in tale ambito nella Marca e tra le prime cinquanta professioniste del settore d'Italia. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Monica Gallina, uccisa a 45 anni dal male che aiutava a combattere: è stata la prima nella Marca a diplomarsi in estetica oncologica

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