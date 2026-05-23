Tatiana Tulissi non è stata uccisa dal compagno Paolo Calligaris dopo 18 anni e 7 processi non c' è un colpevole

La Cassazione ha annullato la condanna di un imprenditore friulano, condannato a 16 anni di reclusione per l’omicidio di una donna, avvenuto oltre 18 anni fa. Dopo sette processi, non c’è ancora un colpevole per il delitto. La sentenza di secondo grado era stata emessa dalla Corte d’assise d’appello di Venezia a marzo 2025. La decisione della Cassazione apre la strada a un nuovo procedimento, poiché non si riconosce più la responsabilità dell’imputato.

"Tatiana Tulissi non è stata uccisa dal suo compagno Paolo Calligaris". La Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado a carico dell'imprenditore friulano, che a marzo 2025 era stato condannato dalla Corte d'assise d'appello di Venezia a 16 anni di reclusione. Tatiana era stata uccisa a. 🔗 Leggi su Today.it

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