Ustionata con acqua bollente | dopo 50 anni si scopre che la piccola Andrea è stata uccisa dalla matrigna

Notizia in breve

Dopo 50 anni, si è scoperto che la morte di una bambina di 5 anni, inizialmente considerata un incidente, è stata causata da abusi domestici. La piccola è stata ustionata con acqua bollente durante una punizione, provocando ustioni gravissime che hanno portato alla sua morte. La rivelazione è arrivata grazie alla testimonianza di un fratello, che ha descritto un contesto di violenze familiari. La morte è avvenuta in circostanze che sono state rivalutate nel tempo.