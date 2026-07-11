Alle gare Under 18 di beach volley a L’Aia, due coppie italiane si sono fermate agli ottavi di finale. Bernardini e Viscuso, insieme a Coretti e Lafuenti, hanno concluso la loro partecipazione alla competizione senza avanzare ulteriormente. Nonostante l’eliminazione, il risultato viene considerato positivo rispetto alla fase iniziale del torneo. Le squadre italiane hanno affrontato avversari internazionali, senza proseguire nel torneo principale.

Si ferma agli ottavi di finale il cammino delle due coppie azzurre ai Campionati Mondiali Under 18 di beach volley in corso a L’Aia, ma il bilancio resta comunque positivo. Dopo aver chiuso da protagonisti la fase a gironi, Jack BernardiniFederico Viscuso e Margherita CorettiMicol Lafuenti hanno visto interrompersi la propria corsa contro avversari di alto livello, salutando la competizione a un passo dai quarti di finale. Nel frattempo il torneo entra nella fase decisiva con un tabellone che ha già regalato diverse sorprese e promette spettacolo nelle sfide che assegneranno le medaglie. In campo maschile l’Italia aveva impressionato nella fase a gironi, conquistando il primo posto della Pool C con tre vittorie consecutive. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Oasport.it - Mondiali Under 18, l’Italia si ferma agli ottavi: Bernardini/Viscuso e Coretti/Lafuenti salutano Den Haag

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

100 MOTIVI per cui lITALIA NON VA al MONDIALE da 16 ANNI

Notizie e thread social correlati

Beach volley, Mondiali Under 18: Bernardini e Viscuso volano agli ottavi, Coretti e Lafuenti ai sedicesimiBernardini e Viscuso sono approdati agli ottavi di finale nel mondiale Under 18 di beach volley, mentre Coretti e Lafuenti si sono qualificati ai...

Mondiali Under 18 beach volley: Bernardini-Viscuso volano, Coretti-Lafuenti reagiscono e restano in corsaLe coppie italiane ai Mondiali Under 18 di beach volley a Den Haag hanno ottenuto tre vittorie su quattro partite nella fase a gironi.

Temi più discussi: Mondiali Under 18 Beach Volley: i risultati delle coppie azzurre; Mondiali Under 18 Beach Volley: prosegue il cammino delle coppie azzurre; Mondiali U 18: le due coppie italiane ancora in corsa; Nazionale U17 Femminile, le convocate per il raduno di Gubbio.

Mondiali Under 18 di Beach Volley Termina agli ottavi di finale il cammino delle due coppie azzurre impegnate a L'Aia (Paesi Bassi) nella rassegna iridata federvolley.it/mondiali-under… x.com

Le migliori prestazioni individuali dei giocatori del Madrid ai Mondiali reddit

Europei U 18 Femminili: L'Italia suona la quinta contro la LettoniaLe azzurrine sanno solo vincere. Nettissimo il successo contro le padrone di casa che si arrendono sotto i colpi di Tessariol e compagne per 3-0 (25-18, 25-11, 25-16) ... tuttosport.com

Beach volley, Mondiali Under 18: Bernardini e Viscuso volano agli ottavi, Coretti e Lafuenti ai sedicesimiBilancio positivo per l’Italia al termine della fase a gironi del Mondiale Under 18 di beach volley, in corso di svolgimento a Den Haag, nei Paesi Bassi. oasport.it