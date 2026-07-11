Mondiali Under 18 l’Italia si ferma agli ottavi | Bernardini Viscuso e Coretti Lafuenti salutano Den Haag

Da oasport.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle gare Under 18 di beach volley a L’Aia, due coppie italiane si sono fermate agli ottavi di finale. Bernardini e Viscuso, insieme a Coretti e Lafuenti, hanno concluso la loro partecipazione alla competizione senza avanzare ulteriormente. Nonostante l’eliminazione, il risultato viene considerato positivo rispetto alla fase iniziale del torneo. Le squadre italiane hanno affrontato avversari internazionali, senza proseguire nel torneo principale.

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Si ferma agli ottavi di finale il cammino delle due coppie azzurre ai Campionati Mondiali Under 18 di beach volley in corso a L’Aia, ma il bilancio resta comunque positivo. Dopo aver chiuso da protagonisti la fase a gironi, Jack BernardiniFederico Viscuso e Margherita CorettiMicol Lafuenti hanno visto interrompersi la propria corsa contro avversari di alto livello, salutando la competizione a un passo dai quarti di finale. Nel frattempo il torneo entra nella fase decisiva con un tabellone che ha già regalato diverse sorprese e promette spettacolo nelle sfide che assegneranno le medaglie. In campo maschile l’Italia aveva impressionato nella fase a gironi, conquistando il primo posto della Pool C con tre vittorie consecutive. 🔗 Leggi su Oasport.it

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