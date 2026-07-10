Mondiali Under 18 beach volley | Bernardini-Viscuso volano Coretti-Lafuenti reagiscono e restano in corsa
Le coppie italiane ai Mondiali Under 18 di beach volley a Den Haag hanno ottenuto tre vittorie su quattro partite nella fase a gironi. Bernardini-Viscuso hanno vinto due incontri, mentre Coretti-Lafuenti hanno conquistato una vittoria e una sconfitta. La squadra azzurra conclude il girone con buoni risultati e prosegue il torneo.
L’Italia inaugura il proprio cammino ai Campionati Mondiali Under 18 di beach volley di Den Haag con un bilancio positivo, frutto di tre vittorie nelle quattro partite disputate dalle due coppie azzurre impegnate nella fase a gironi. Sorridono soprattutto Jack Bernardini e Federico Viscuso, già vicinissimi alla qualificazione diretta agli ottavi di finale, mentre Margherita Coretti e Micol Lafuenti hanno saputo reagire con carattere alla sconfitta dell’esordio, rilanciando immediatamente le proprie ambizioni. Il regolamento prevede infatti che le prime classificate dei gironi accedano direttamente agli ottavi, mentre seconde e terze dovranno passare attraverso i sedicesimi di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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