Mondiali Under 18 beach volley | Bernardini-Viscuso volano Coretti-Lafuenti reagiscono e restano in corsa

Notizia in breve

Le coppie italiane ai Mondiali Under 18 di beach volley a Den Haag hanno ottenuto tre vittorie su quattro partite nella fase a gironi. Bernardini-Viscuso hanno vinto due incontri, mentre Coretti-Lafuenti hanno conquistato una vittoria e una sconfitta. La squadra azzurra conclude il girone con buoni risultati e prosegue il torneo.