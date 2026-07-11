Beach volley Mondiali Under 18 | Bernardini e Viscuso volano agli ottavi Coretti e Lafuenti ai sedicesimi

Da oasport.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bernardini e Viscuso sono approdati agli ottavi di finale nel mondiale Under 18 di beach volley, mentre Coretti e Lafuenti si sono qualificati ai sedicesimi. La squadra italiana ha concluso la fase a gironi con un bilancio positivo. La competizione si svolge a Den Haag, nei Paesi Bassi.

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Bilancio positivo per l’Italia al termine della fase a gironi del Mondiale Under 18 di beach volley, in corso di svolgimento a Den Haag, nei Paesi Bassi. Entrambe le coppie azzurre hanno infatti conquistato l’accesso alla seconda fase a eliminazione diretta: Jack Bernardini e Federico Viscuso hanno chiuso al primo posto il proprio raggruppamento, guadagnando il pass diretto per gli ottavi di finale, mentre Margherita Coretti e Micol Lafuenti hanno concluso seconde nella Pool E e affronteranno le canadesi McDougallCasas nei sedicesimi. Una terza giornata nel complesso soddisfacente per la spedizione italiana, capace di confermare competitività e continuità sia nel torneo maschile sia in quello femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

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