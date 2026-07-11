Il quarto di finale tra Norvegia e Inghilterra ai Mondiali femminili potrebbe essere rinviato. A Miami, in vista dell'incontro, si discute di possibili complicazioni che potrebbero interferire con la programmazione. La partita si svolgerebbe in uno stadio pieno, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sullo svolgimento o eventuali modifiche alla data. La situazione attuale non consente di confermare se l’incontro si terrà come previsto.

C’è un quarto di finale che tutti aspettano con il fiato sospeso. Stadio pieno, due nazionali che scaldano i cuori e una città che vibra. Eppure, a Miami, in queste ore non si parla solo di pallone: c’è un’altra “avversaria” che potrebbe stravolgere i piani, proprio a ridosso del fischio d’inizio. Il punto è che il match dei Mondiali 2026 tra Norvegia e Inghilterra, previsto all’ Hard Rock Stadium, potrebbe non partire come da copione. Le condizioni meteo nel sud della Florida stanno preoccupando, e la FIFA sta seguendo l’evoluzione minuto per minuto: per ora non ci sono comunicazioni ufficiali, ma l’ipotesi di uno slittamento resta sul tavolo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - Mondiali, Norvegia-Inghilterra a rischio rinvio: cosa sta succedendo

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