Allarme Norvegia focolaio di virus prima del quarto ai Mondiali con l’Inghilterra! Cosa sta succedendo

Prima del match dei quarti di finale contro l’Inghilterra, la nazionale norvegese ha segnalato un focolaio di virus tra i giocatori. Sono stati riscontrati diversi casi all’interno del gruppo, che hanno portato a restrizioni e isolamento di alcuni atleti. La squadra ha sospeso gli allenamenti e ha adottato misure di contenimento per contenere il contagio. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito l’entità del problema.

Norvegia vittima di focolaio di virus prima dei quarti di finale dei Mondiali contro l’Inghilterra! La ricostruzione. La marcia trionfale della Norvegia ai Mondiali 2026 rischia di subire una brusca e inaspettata frenata a causa di un avversario invisibile. In attesa del match contro l’ Inghilterra, valevole per i quarti di finale dei campionati del mondo, la selezione scandinava si trova a fare i conti con un’improvvisa emergenza medica interna. Un virus influenzale ha infatti colpito duramente lo spogliatoio, mettendo ko mezza squadra con sintomi debilitanti quali febbre, tosse, spossatezza e mal di pancia. Una situazione di massima allerta confermata direttamente dal commissario tecnico Stale Solbakken, il quale ha ammesso la gravità del momento spiegando: “ Diversi giocatori hanno la tosse, con un po’ di raucedine “. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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