Mondiali la Spagna è in semifinale | oggi altri due quarti dove vederli

La Spagna ha battuto il Belgio con un gol negli ultimi minuti e si è qualificata per le semifinali contro la Francia. Oggi si disputeranno altri due quarti di finale: Norvegia contro Inghilterra e Argentina contro Svizzera. Le partite si svolgeranno in diverse sedi e saranno trasmesse in diretta. La competizione prosegue con le sfide rimanenti prima delle semifinali.

La Spagna supera il Belgio con un gol negli ultimi minuti e conquista la semifinale contro la Francia. Chiudono il programma dei quarti i match tra Norvegia e Inghilterra, e la sfida dell’Argentina contro la Svizzera. Spagna, è semifinale ancora grazie a Merino, il Belgio però si rivela un avversario ostico. La squadra di De la Fuente supera i belgi per 2-1 e va a Dallas, dove il 14 luglio affronterà la Francia. Il Belgio, privo dell’infortunato Onana e di Tielemans, schiera titolari Doku e De Bruyne. Nella squadra iberica spazio a Fabian Ruiz dal primo minuto al posto di Pedri. Proprio Fabian sblocca il match al minuto 30, insaccando dopo la respinta di Courtois su tiro di Olmo. 🔗 Leggi su Sportface.it

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