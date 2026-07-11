Il centrocampista sudafricano Jayden Adams è morto a 25 anni durante la pausa pre-campionato. Aveva appena disputato una partita con la nazionale del suo paese. La notizia ha suscitato shock tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La sua scomparsa è avvenuta improvvisamente, senza dettagli pubblici sulle cause. Adams aveva avuto una carriera in crescita, con recenti apparizioni con la nazionale sudafricana.

Lutto nel mondo del calcio. Il centrocampista della nazionale sudafricana, Jayden Adams, è tragicamente scomparso all'età di 25 anni durante la pausa pre-campionato. Le circostanze della morte del calciatore dei Mamelodi Sundowns, sono ancora oggetto di indagine. La sua scomparsa giunge a poche settimane dalla perdita della nonna, Marianna Adams, di 72 anni, avvenuta il 17 giugno, appena un giorno prima che lui e i suoi compagni del Bafana Bafana affrontassero la Repubblica Ceca nella partita della fase a gironi dei Mondiali 2026 ad Atlanta. Nonostante il dolore personale, Adams ha disputato un'ottima Coppa del Mondo con i Bafana Bafana, contribuendo a rendere storica la partecipazione della nazionale che per la prima volta ha raggiunto la fase a eliminazione diretta del torneo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Mondiali 2026, morto a 25 anni Jayden Adams: aveva appena giocato con il Sudafrica

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Calcio in lutto: morto a 25 anni Jayden Adams, talento del Sudafrica

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