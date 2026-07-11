Mondiali 2026 la Spagna vola in semifinale | Belgio battuto 2-1 con Merino decisivo all’88’

Da ilfaroonline.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Spagna ha vinto 2-1 contro il Belgio nei quarti di finale dei Mondiali 2026 e si è qualificata per la semifinale, dove affronterà la Francia. La partita si è giocata a Los Angeles. La squadra spagnola è passata in vantaggio al 30% con un gol di Fabian Ruiz, ha subito il pareggio di De Ketelaere al 41%, e ha trovato il gol decisivo all’88% con Merino.

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La Spagna batte il Belgio 2-1 nei quarti di finale dei Mondiali 2026 e conquista l’accesso alla semifinale, dove affronterà la Francia. A Los Angeles, le Furie Rosse passano in vantaggio con Fabian Ruiz al 30’, subiscono il pareggio di De Ketelaere al 41’ e trovano il gol decisivo con Merino all’88’. Il centrocampista si conferma ancora una volta uomo dei momenti pesanti, dopo aver già deciso la sfida contro il Portogallo. Fabian Ruiz porta avanti la Spagna. La Spagna prende subito il controllo del gioco e prova a schiacciare il Belgio nella propria metà campo. Le Furie Rosse cercano con continuità Lamine Yamal, schierato sulla fascia destra e subito al centro della manovra offensiva. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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