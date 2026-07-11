Mondiali 2026 la Spagna vola in semifinale | Belgio battuto 2-1 con Merino decisivo all’88’

Notizia in breve

La Spagna ha vinto 2-1 contro il Belgio nei quarti di finale dei Mondiali 2026 e si è qualificata per la semifinale, dove affronterà la Francia. La partita si è giocata a Los Angeles. La squadra spagnola è passata in vantaggio al 30% con un gol di Fabian Ruiz, ha subito il pareggio di De Ketelaere al 41%, e ha trovato il gol decisivo all’88% con Merino.