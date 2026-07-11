Mondiale 2026 il Brasile cade ancora e torna virale la maledizione del gatto Hexa | per molti è iniziato tutto lì

Il Brasile è stato eliminato agli ottavi di finale del Mondiale 2026 dalla Norvegia. La sconfitta ha riacceso la discussione sulla “maledizione del gatto Hexa”, una leggenda secondo cui il team brasiliano avrebbe una sfortuna legata a questa storia. La vicenda è tornata virale sui social e nei commenti degli appassionati, che ricordano come tutto sia iniziato con eventi collegati a questa figura mitica.

L’eliminazione del Brasile agli ottavi di finale del Mondiale 2026 contro la Norvegia ha riacceso una delle storie più bizzarre e discusse del calcio recente. Mentre Erling Haaland celebrava la vittoria per 2-1 che spediva a casa la Seleção, sui social network esplodeva un fenomeno che ormai accompagna ogni delusione verdeoro: il ritorno virale della “maledizione del gatto Hexa”. Non si tratta di una leggenda metropolitana qualunque, ma di un episodio realmente accaduto durante i Mondiali del Qatar 2022, quando un gesto apparentemente banale si è trasformato nel simbolo di una crisi sportiva che dura ormai da anni. Cosa lega davvero un felino randagio alle sorti di una delle nazionali più vincenti della storia del calcio? La risposta sta in un video che continua a circolare ossessivamente ogni volta che il Brasile delude. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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