Brasile eliminato dai Mondiali 2026 torna virale la maledizione del gatto | il video del 2022 che fa impazzire i social

L’eliminazione del Brasile dai Mondiali 2026 per mano della Norvegia ha riacceso la “maledizione del gatto”, un meme virale nato nel 2022. Il video, che mostra una scena legata a questa leggenda metropolitana, ha fatto impazzire i social. La nazionale brasiliana, una delle più vincenti, si è fermata prima della fase finale del torneo. La “maledizione” rimane uno dei simboli più discussi tra i tifosi del calcio.

L’eliminazione della Seleção brasiliana dai Mondiali 2026 per mano della Norvegia di Erling Haaland ha riportato in auge la cosiddetta maledizione del gatto, uno dei meme più curiosi e longevi legati alle recenti delusioni del calcio verdeoro, ormai da diversi anni lontano dai fasti che ne hanno fatto una delle nazionali più vincenti della storia. Nelle ore successive alla sconfitta, gli utenti dei social hanno infatti reso nuovamente virale un bizzarro filmato risalente al 2022. Il video mostra una conferenza stampa durante i Mondiali in Qatar, torneo nel quale il Brasile venne poi eliminato dalla Croazia ai quarti di finale ai rigori. In quell’occasione, un gatto salì sul tavolo della sala stampa e si accomodò accanto al commissario tecnico Tite. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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