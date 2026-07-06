ROMA - In Brasile ne sono convinti: la maledizione del gatto sulla Seleção verdeoro continua. Sono passati quattro anni e mezzo da quando Vinícius Rodrigues, addetto stampa della nazionale brasiliana, agguantò un micio sul tavolo della conferenza stampa di Vinicius Jr e lo scaraventò a terra. Si era al Mondiale in Qatar, il Brasile aveva appena travolto la Corea del Sud agli ottavi. Quattro giorni dopo quell'episodio, arrivò la dolorosa eliminazione ai rigori contro la Croazia, il cui simbolo fu l’immagine di Neymar in lacrime. Altro continente, stessa scena Dopo 1.274 giorni da allora, negli Stati Uniti, la scena si è ripetuta: O’Ney in lacrime e Brasile a casa, questa volta addirittura agli ottavi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - La maledizione del gatto dietro il flop di Ancelotti al Mondiale: i brasiliani ci credono

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