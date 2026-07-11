Un uomo sottoposto a domiciliari è fuggito con un furgone rubato, rimanendo senza benzina in tangenziale. È stato fermato dalla Polizia nei pressi dell’uscita 11. Durante l’intervento, ha opposto resistenza e tentato di aggredire gli agenti con oggetti atti ad offendere. È stato arrestato con l’accusa di evasione, resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi.

Un arresto per evasione, resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere questa mattina nei pressi dell’uscita 11 della tangenziale di Modena. L’uomo, 24 anni, è stato fermato dopo aver tentato la fuga insieme a un complice, a seguito del ritrovamento di un furgone rubato. La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio intorno alle 4.10 di questa mattina, quando alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza sospetta di un furgone fermo a bordo strada, con le quattro frecce accese e nessuno a bordo, nei pressi dell’uscita 11 della tangenziale di Modena. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Modena, scappa dai domiciliari col furgone rubato e rimane senza benzina in tangenziale: la Polizia lo blocca

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