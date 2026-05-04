Nella mattina del 4 maggio, in via San Donato a Minerbio, un giovane di 18 anni ha tentato di scappare dai carabinieri a bordo di uno scooter rubato, con un passeggero a bordo. Durante l’inseguimento, il ragazzo ha perso il controllo del veicolo ed è finito in un fosso. L’arresto è stato effettuato sul posto. Il giovane non aveva la patente di guida.

Minerbio (Bologna), 4 maggio 2026 – Inseguimento da film in via San Donato tra un 18enne in moto (con un passeggero) e i carabinieri della stazione di Minerbio. Il giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. https:www.ilrestodelcarlino.itforlicronacamorte-studentesse-incidente-campus-beciasaj La fuga a tutta velocità e la fine nel canale. I carabinieri erano a bordo strada che stavano effettuando i controlli in via San Donato. Il ragazzo ha effettuato una manovra pericolosa, invertendo la marcia e allontanandosi a velocità eccessiva. Un rischio tale da mettere in pericolo la propria vita e quella degli altri utenti della strada, compreso il passeggero che stava trasportando.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scappa dai carabinieri e finisce nel fosso: arrestato 18enne su uno scooter rubato e senza patente

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