Riconosce il furgone rubato in tangenziale e lo insegue | folle fuga contromano
Un uomo ha riconosciuto un furgone rubato nel traffico della Tangenziale Sud e ha deciso di inseguirlo. Il veicolo è stato notato mentre si spostava contromano e ha tentato di fermarlo. La scena si è svolta tra le auto in movimento, con il conducente del furgone che ha continuato la fuga lungo la strada. La polizia è stata allertata e sta cercando di rintracciare il veicolo.
Se l’è visto passare davanti agli occhi all’improvviso, nel traffico della Tangenziale Sud. Era proprio il furgone che gli avevano rubato in mattinata. Un attimo di incredulità, poi la decisione di seguirlo. È iniziato così, nelle prime ore della serata di venerdì 24 aprile, un inseguimento ad.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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