Riconosce il furgone rubato in tangenziale e lo insegue | folle fuga contromano

Un uomo ha riconosciuto un furgone rubato nel traffico della Tangenziale Sud e ha deciso di inseguirlo. Il veicolo è stato notato mentre si spostava contromano e ha tentato di fermarlo. La scena si è svolta tra le auto in movimento, con il conducente del furgone che ha continuato la fuga lungo la strada. La polizia è stata allertata e sta cercando di rintracciare il veicolo.