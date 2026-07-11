A Posillipo è stato inaugurato SpazioF Lab, un luogo dedicato a moda, arte, design e sapori. La struttura funge da punto di incontro tra imprese, artigianato e fashion, creando connessioni tra diversi settori. Fiorenza Cucco ha sviluppato relazioni che favoriscono un nuovo modo di avvicinare il pubblico a queste discipline. Lo spazio si propone come un ambiente di scambio e sperimentazione per creatività e tradizione artigianale.

Uno spazio, a Posillipo, dove la moda incontra l'arte, il design e i sapori. Un luogo di connessioni dove Fiorenza Cucco ha intrecciato relazioni che propongono un nuovo modo di incontrare il pubblico. Lei lo definisce «un ecosistema culturale, un luogo di identità diverse che si fondono e dialogano con il territorio per offrire un'esperienza unica tra persone, brand e creatività contemporanea». Tutto nasce nel 2009, con SpazioF showroom dove immagina e realizza un progetto che si distingue per l'attenzione alle evoluzioni del mercato, alla ricerca estetica e alla valorizzazione della qualità e della creatività del Made in Italy, elementi che guidano la selezione dei brand. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Moda, arte, design: debutta SpazioF Lab, un luogo per raccontare imprese, artigianato e fashion

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