Dal 29 al 31 maggio, il centro storico di Lucca ospiterà la settima edizione di Lucca Fashion Weekend, evento dedicato a moda e artigianato. La manifestazione prevede sfilate di abbigliamento e presentazioni di creazioni artigianali in diverse location del centro storico. Tra le ospiti confermate figurano Cecilia Rodriguez e Jo Squillo, che parteciperanno a eventi e incontri durante le giornate. La manifestazione coinvolge atelier, negozi e spazi pubblici della città, offrendo un approfondimento sulle tendenze e sui mestieri legati alla moda.

Lucca, 22 maggio 2026 – Si aggiungono dettagli e curiosità a Lucca Fashion Weekend che si terrà dal 29 al 31 maggio in varie location del centro storico. La moda in tutte le sue declinazioni, non ultima quella artigianale, sarà al centro di workshop, installazioni, talk, esperienze immersive e appuntamenti esclusivi con lo shopping che troverà il proprio focus a Villa Bottini, in piazzetta dell’Arancio e a Palazzo Tucci. L’edizione 2026 è stata presentata dall’assessore Paola Granucci, la direttrice di LFW Beatrice Taccini, Martina Carnicelli in rappresentanza di Confcommercio e Sabrina Mattei, presidente provinciale CNA.???? https:www.lanazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna Lucca Fashion Weekend: moda e artigianato sfilano in centro con Cecilia Rodriguez e Jo Squillo

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Lucca laboratorio di moda e imprenditoria: torna Fashion Weekend

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