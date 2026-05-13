Arte artigianato e creatività indipendente | tutto pronto per Art Lab a Cava

Domenica 17 maggio si svolgerà a Cava de’ Tirreni un evento dedicato a arte, artigianato e creatività indipendente. L’appuntamento si terrà presso il Social Tennis Club e vedrà la partecipazione di artisti e artigiani locali. L’iniziativa si concentra sull’esposizione di prodotti fatti a mano e sulla promozione di attività legate alla creatività autogestita. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà durante l’intera giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui