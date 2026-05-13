Arte artigianato e creatività indipendente | tutto pronto per Art Lab a Cava

Da salernotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio si svolgerà a Cava de’ Tirreni un evento dedicato a arte, artigianato e creatività indipendente. L’appuntamento si terrà presso il Social Tennis Club e vedrà la partecipazione di artisti e artigiani locali. L’iniziativa si concentra sull’esposizione di prodotti fatti a mano e sulla promozione di attività legate alla creatività autogestita. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà durante l’intera giornata.

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Una domenica all'insegna dell'handmade a Cava de’ Tirreni: si terrà domenica 17 maggio, presso il Social Tennis Club, Art Lab, l'evento dedicato all’arte, all’artigianato e alla creatività indipendente. Più di un semplice mercatino: Art Lab è un’esperienza immersiva, un viaggio tra creazioni.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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