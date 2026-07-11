Miretti nei radar del Parma il centrocampista può rientrare nell’affare Pellegrino? Le ultimissime

Da juventusnews24.com 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Parma sta valutando un possibile inserimento di Fabio Miretti in un’operazione di mercato con la Juventus, con l’obiettivo di ridurre il costo di Pellegrino. La società emiliana sta monitorando la situazione del centrocampista e potrebbe proporre uno scambio o un prestito. La Juventus, invece, sta considerando questa possibilità come strategia per abbassare il valore di Pellegrino. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.

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di Luca Fioretti Il Parma si muove per Fabio Miretti: la Juventus valuta l’inserimento del centrocampista per abbassare il prezzo del cartellino di Pellegrino. La trattativa tra Parma e  Juventus  per il trasferimento a Torino del centravanti argentino  Mateo Pellegrino  potrebbe arricchirsi di un nuovo scenario. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del  Corriere dello Sport, il club emiliano avrebbe ufficialmente manifestato un forte interesse nei confronti di  Fabio Miretti. Il centrocampista classe 2003 dei  bianconeri  è a tutti gli effetti sul mercato e in cerca di una sistemazione ideale. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE L’inserimento del giovane talento azzurro potrebbe rappresentare la chiave di volta per sbloccare l’intera operazione offensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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