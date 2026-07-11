Miretti nei radar del Parma il centrocampista può rientrare nell’affare Pellegrino? Le ultimissime

Notizia in breve

Il Parma sta valutando un possibile inserimento di Fabio Miretti in un’operazione di mercato con la Juventus, con l’obiettivo di ridurre il costo di Pellegrino. La società emiliana sta monitorando la situazione del centrocampista e potrebbe proporre uno scambio o un prestito. La Juventus, invece, sta considerando questa possibilità come strategia per abbassare il valore di Pellegrino. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.