A sorpresa, il club di Liverpool avrebbe aperto alla possibilità di coinvolgere il portiere attualmente alla Juventus in una trattativa legata ad Alisson. La notizia arriva in un momento di grandi cambiamenti sul mercato e potrebbe portare a un affare inedito che coinvolgerebbe più di un club. La situazione resta da seguire attentamente, con dettagli ancora da confermare ufficialmente.

di Luca Fioretti Di Gregorio Liverpool, si apre uno scenario di mercato clamoroso: la dirigenza prepara una mossa incredibile per rivoluzionare la porta. Il futuro di Michele Di Gregorio potrebbe clamorosamente tingersi di tinte britanniche. Secondo quanto riportato accuratamente sulle pagine della Gazzetta dello Sport, questa affascinante pista estera può aprirsi totalmente a sorpresa. Il Liverpool seguiva con grandissimo interesse il portiere già due estati fa: in quel preciso frangente, il giocatore scelse fermamente di abbracciare l’ambizioso progetto della Juventus, declinando le iniziali lusinghe inglesi. Adesso le dinamiche interne sembrano riavvicinare prepotentemente queste strade.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Gregorio Liverpool, si apre a sorpresa questa pista per il portiere della Juve: può rientrare nell’affare Alisson! Novità

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