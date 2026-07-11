Una famiglia che ha perso un familiare in un incidente ferroviario ha annunciato che non parteciperà alla commemorazione. La figlia ha spiegato che l’assenza non dipende dalla volontà di disprezzare le autorità, ma dalla stanchezza di sentirsi prese in giro. L’evento si svolgerà ad Andria, senza la presenza di un rappresentante istituzionale previsto. La famiglia ha precisato di aver mantenuto rispetto per il presidente, ma ha deciso di non partecipare.

«Domani ad Andria, Enrico Castellano non sarà rappresentato. E questo non perché noi, la sua famiglia, intendiamo mancare di rispetto all'unico rappresentante istituzionale che in questi anni ci è stato vicino, il presidente Mattarella, ma perché siamo stanchi di farci prendere in giro». La voce di Daniela Castellano, figlia di Enrico, una delle 23 vittime del disastro ferroviario del 12 luglio di dieci anni fa sulla tratta a binario unico Andria-Corato, è segnata dalla rassegnazione quando spiega perché domani non parteciperà alla cerimonia commemorativa organizzata ad Andria, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. «Non vogliamo stringere più mani, non vogliamo più abbracci: il decennale lo viviamo in altro modo», dice all'ANSA. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - «Mio padre è morto nell'incidente ferroviario ma io non sarò alla commemorazione». Lo sfogo di Daniela, figlia di una vittima

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Simone racconta: mio padre, un incidente, e il peso della burocrazia nel momento peggiore

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