Minaccia la vicina 40enne con un bastone e la costringe a farsi palpeggiare | arrestato 80enne

Da fanpage.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 80 anni è stato arrestato a Lauro, nell'Avellinese, dopo aver minacciato una vicina di 40 anni con un bastone e costretta a farsi palpeggiare. Durante l'episodio, ha anche colpito alla testa un altro vicino che era intervenuto per aiutarla. La polizia ha eseguito l’arresto.

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L'uomo aveva anche colpito alla testa un altro vicino intervenuto per soccorrerla: arrestato dalla polizia a Lauro, nell'Avellinese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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