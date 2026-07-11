Minaccia la vicina 40enne con un bastone e la costringe a farsi palpeggiare | arrestato 80enne

Notizia in breve

Un uomo di 80 anni è stato arrestato a Lauro, nell'Avellinese, dopo aver minacciato una vicina di 40 anni con un bastone e costretta a farsi palpeggiare. Durante l'episodio, ha anche colpito alla testa un altro vicino che era intervenuto per aiutarla. La polizia ha eseguito l’arresto.