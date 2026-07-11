Minaccia la vicina 40enne con un bastone e la costringe a farsi palpeggiare | arrestato 80enne
Un uomo di 80 anni è stato arrestato a Lauro, nell'Avellinese, dopo aver minacciato una vicina di 40 anni con un bastone e costretta a farsi palpeggiare. Durante l'episodio, ha anche colpito alla testa un altro vicino che era intervenuto per aiutarla. La polizia ha eseguito l’arresto.
L'uomo aveva anche colpito alla testa un altro vicino intervenuto per soccorrerla: arrestato dalla polizia a Lauro, nell'Avellinese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
They wanted a puppet emperor... but ended up creating a powerful king instead
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