Aggredisce la fidanzata poi minaccia di farsi esplodere | arrestato peruviano

Un uomo di 23 anni, di origine peruviana, è stato arrestato dopo aver aggredito la fidanzata e aver minacciato di farsi esplodere. Secondo quanto riferito, si è chiuso nella sua abitazione e ha dichiarato che avrebbe fatto saltare in aria l’appartamento se le forze dell’ordine fossero entrate. La situazione si è protratta per alcune ore prima che gli agenti intervenissero per calmare la situazione e mettere in sicurezza gli occupanti.

Il 23enne si è chiuso nell'abitazione dicendo che si sarebbe fatto saltare in aria se i carabinieri non fossero andati via.🔗 Leggi su Imolaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Aggredisce la fidanzata e minaccia di farsi esplodere: evacuazione in pieno centro Minaccia di farsi esplodere nei Quartieri Spagnoli, aveva già aggredito la fidanzata: arrestato un 23enneUn uomo si è barricato in casa nei Quartieri Spagnoli di Napoli, minacciando di farsi esplodere. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Aggredisce la fidanzata, poi si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere; Napoli, aggredisce la fidanzata e si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere; Aggredisce la fidanzata e minaccia di farsi esplodere: evacuazione in pieno centro; Quartieri Spagnoli, si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere dopo aver picchiato la fidanzata. Napoli, aggredisce la fidanzata e si barrica in casa e minaccia di farsi esplodereLa scorsa notte i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti in vico Conte di Mola, a Napoli, dove era stata segnalata un'aggressione ai ... msn.com Quartieri Spagnoli, si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere dopo aver picchiato la fidanzataIntervento dei carabinieri in vico Conte di Mola ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Zona evacuata. L’uomo è stato arrestato dopo trattativa, salvata la ragazza. fanpage.it #Apertura #Cronaca Aggressione choc a Barano d’Ischia. Pit bull aggredisce la proprietaria: donna in gravi condizioni, amputata una gamba - facebook.com facebook Genova: aggredisce il capotreno con una testata al volto, arrestato un passeggero x.com