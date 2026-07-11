Un uomo di 80 anni è stato arrestato ad Avellino con l’accusa di violenza sessuale. La vicenda riguarda un episodio avvenuto nei pressi di Lauro, dove l’uomo avrebbe minacciato una donna di 40 anni con un bastone e successivamente la avrebbe palpeggiata. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine, che hanno identificato e fermato il sospetto. La donna ha sporto denuncia e sono in corso le indagini.

Eseguito un arresto per violenza sessuale ad Avellino, dove è stato fermato un uomo di 80 anni, accusato di aver aggredito una donna di 40 anni nel circondario di Lauro. L’anziano, secondo quanto riferito dalle autorità, avrebbe minacciato la vittima con un bastone, costringendola a subire dei palpeggiamenti. Il provvedimento è stato disposto dal G.I.P. del Tribunale di Avellino a seguito della richiesta della Procura locale. La dinamica dei fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel territorio di competenza del Commissariato di P.S. di Lauro, in provincia di Avellino. L’intervento degli agenti è stato reso possibile grazie a una segnalazione telefonica che ha permesso di soccorrere tempestivamente la vittima. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Avellino, 80enne minaccia la vicina di casa con un bastone e la palpeggia: arrestato per violenza sessuale

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