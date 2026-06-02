Incendio nel centro raccolta rifiuti dell' azienda Del Prete | vigili del fuoco al lavoro per domare il rogo

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio del 2 giugno tra Latina Scalo e Sermoneta, interessando il centro di raccolta rifiuti di un'azienda locale. Le fiamme sono scoppiate in un piazzale esterno, dove erano depositati vari materiali. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo e stanno lavorando per domare le fiamme. Sul posto anche le forze dell’ordine.