Incendio in una ditta nella notte domato dai vigili del fuoco

Nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 maggio 2026, un incendio si è sviluppato all’interno di una ditta di riciclo situata a Sant’Olcese. Le fiamme hanno interessato principalmente l’area dedicata alla lavorazione della carta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio nel corso delle ore successive. Nessuna persona è rimasta coinvolta e le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Nel corso della notte tra lunedì 4 e martedì 5 maggio 2026 un incendio si è sviluppato nella zona destinata alla carta di una ditta di riciclo a Sant'Olcese.I vigili del fuoco sono intervenuti in forze con due squadre, il carro con la riserva d'aria respirabile e una autobotte.In supporto è.🔗 Leggi su Genovatoday.it FAVRIA – Incendio in garage, intervento dei Vigili del Fuoco Notizie correlate Incendio di sterpaglie a Pontresina, domato dai vigili del fuocoUn incendio di sterpaglie è divampato nel pomeriggio di lunedì in Engadina, a Pontresina, lungo Via da la Staziun, poco dopo le 16. Legnano, l’incendio riparte nella notte: i vigili del fuoco tornano in una palazzina di via XX SettembreLegnano (Milano), 4 aprile 2026 – Sembrava un caso ormai concluso, con l’incendio divampato nelle ore del secondo pomeriggio di ieri ormai spento e,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incendio in una ditta nella notte, domato dai vigili del fuoco; INCENDIO DITTA IMBALLAGGI NEL RAGUSANO; Incendio in un cantiere di una azienda nel Bolognese, non risultano feriti; Incendio in azienda, donna ha un malore e finisce in ospedale. La colonna di fumo nero visibile a centinaia di metri di distanza. Fiamme in una ditta di riciclo di Sant'Olcese, brucia la zona destinata alla cartaSul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova, al lavoro con due squadre, il carro con la riserva d’aria respirabile e una autobotte ... primocanale.it Incendio sul Monte Faeta: indagati titolari ditta di giardinaggio. L’accusa: Bruciati resti di ulivo senza controlloSvolta nelle indagini sul grave incendio che da tre giorni sta divorando il Monte Faeta: ci sono due operai agricoli indagati con l’accusa di incendio colposo. Secondo quanto ricostruito dai carabinie ... firenzepost.it Incendio in casa, donna muore nel suo letto. Il marito riesce a mettersi in salvo - facebook.com facebook Bosco ferito: le devastanti immagini dal drone dell’incendio del Monte Faeta. Polmone verde in cenere x.com