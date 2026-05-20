Milano turista rapinato di un orologio da 100mila euro | fermato un 29enne francese denunciato un complice connazionale

A Milano, un turista è stato vittima di una rapina in via Plinio, dove gli è stato strappato un orologio del valore di 100.000 euro. Gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un uomo di 29 anni, di nazionalità francese, con precedenti, ritenuto responsabile dell’episodio avvenuto il 23 aprile. Contestualmente, è stato denunciato un suo connazionale, ritenuto coinvolto come complice. La rapina si è svolta in pieno giorno e ha coinvolto due uomini, uno dei quali è stato arrestato.

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Milano – Ha strappato un orologio di pregio con un complice in via Plinio. Così gli agenti della Polizia di Stato di Milano, hanno eseguito un fermo d'indiziato di delitto nei confronti di un francese di 29 anni, con precedenti, ritenuto responsabile della rapina, commessa lo scorso 23 aprile. Alle 19:15 di quel giorno infatti, nei pressi della stazione taxi di via Plinio, un cittadino irlandese di 58 anni, mentre stava per prendere una vettura pubblica, è stato r aggiunto alle spalle da un uomo che, con un complice francese di 25 anni, rimasto in disparte ad assistere alla scena e denunciato successivamente, con un gesto fulmineo ha strappato l'orologio, dal valore di circa 100. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, turista rapinato di un orologio da 100mila euro: fermato un 29enne francese, denunciato un complice connazionale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Milano, seguono un uomo fin nel cortile di casa e gli rubano lorologio da 25mila euro Sullo stesso argomento Rapinò un turista francese di un orologio da 250mila euro: in carcere 31enne algerinoFIRENZE – Al termine di una complessa attività investigativa, coordinata dalla procura di Firenze, la squadra mobile fiorentina ha dato esecuzione ad... Aggredirono un turista nel Quadrilatero della moda per prendergli l’orologio da centomila euro: due arrestati, caccia al compliceMilano, 17 marzo 2026 – Il 31 agosto scorso, a Milano, nella centralissima via Gerolamo Morone (in pieno quadrilatero della moda), un turista... Cronache dal fronte 1? Milano, un 26enne senegalese ha palpeggiato tre donne, due in un negozio e la terza per strada 2? Milano, un 29enne italiano è stato accerchiato e rapinato da 4 egiziani di 16, 19, 20 e 22 anni 3? Roma, un turista spagnolo è st x.com Milano, turista rapinato di un orologio da 100mila euro: fermato un 29enne francese, denunciato un complice connazionaleIl colpo lo scorso aprile mentre la vittima stava salendo su un taxi in via Plinio. Decisive per le indagini le immagini della dash-cam di un mezzo posizionato alle spalle di quello chiamato dal 58enn ... ilgiorno.it Rapina un turista di un orologio di pregio, arrestato dalla Polizia a MilanoHa strappato un orologio di pregio con un complice in via Plinio a Milano. Così gli agenti della Polizia di Stato di Milano, hanno eseguito un fermo d'indiziato di delitto nei confronti di un francese ... ansa.it