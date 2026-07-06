Uomo trovato morto in casa a Torino si indaga per omicidio | emersa ferita al cranio dopo ispezione medico legale

Notizia in breve

Un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato morto in un appartamento a Torino. Dall’ispezione medico-legale è emersa una ferita al cranio, che ha portato le forze dell’ordine a indagare per omicidio. La vittima è stata rinvenuta senza segni di effrazione. Le autorità stanno analizzando eventuali tracce e testimonianze per chiarire le circostanze della morte. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul caso.