Uomo trovato morto in casa a Torino si indaga per omicidio | emersa ferita al cranio dopo ispezione medico legale
Un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato morto in un appartamento a Torino. Dall’ispezione medico-legale è emersa una ferita al cranio, che ha portato le forze dell’ordine a indagare per omicidio. La vittima è stata rinvenuta senza segni di effrazione. Le autorità stanno analizzando eventuali tracce e testimonianze per chiarire le circostanze della morte. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul caso.
Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in un appartamento a Torino. Una lesione al cranio, emersa dagli accertamenti medico legali, ha fatto scattare le indagini per omicidio. La vittima non è ancora stata identificata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Un uomo è stato trovato morto PER STRDA con una FERITA AL COLLO a TORINO
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