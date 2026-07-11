L’uomo di religione musulmana arrestato a Milano per aver aggredito e sfregiato una giovane di 23 anni in metropolitana resta in carcere con l’accusa di pericolosità sociale. Dopo l’interrogatorio, ha fornito la sua versione dei fatti, ma ulteriori indagini sono in corso.

“Ha raccontato la sua versione, poi probabilmente ci saranno ulteriori indagini“. Si è concluso l’interrogatorio diMohammed Saidi, l’uomo di religione musulmana arrestato per aver aggredito e sfregiato lo scorso giovedì a Milano,una giovane 23enne di origini marocchine. A confermare che l’uomo ha dato al gip la sua versione dei fatti, è la legale dell’aggressore, Mara Bracco, che ha lasciato il carcere di San Vittore dove si teneva l’udienza da una porta secondaria ed è poi stata raggiunta telefonicamente. Con le accuse contestate di lesioni aggravate, porto abusivo d’arma e resistenza,Saidi resta in cella. Il gip Cristian Mariani ha infatti... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Milano, sfregia ragazza in metro: l’arrestato resta in cella per “pericolosità sociale”

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Milano, sfregia una sconosciuta in metro: era stato arrestato e poi rimesso in libertà poco prima

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