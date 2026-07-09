Cosa guardi? Sono uomo e musulmano e sfregia ragazza alla metro di Milano | arrestato

Un uomo di 27 anni, originario dell’Algeria, è stato arrestato dopo aver sfregiato al volto una ragazza di 23 anni vicino alla fermata della metropolitana Duomo a Milano. L’aggressione è avvenuta in pieno centro, e l’uomo ha detto alla vittima: «Cosa guardi? Sono uomo e musulmano». La polizia locale ha fermato l’uomo poco dopo l’attacco.

Una ragazza di 23 anni è stata sfregiata al volto in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata della metropolitana Duomo. Per l’aggressione la polizia locale ha arrestato un uomo di 27 anni, originario dell’ Algeria. Il 27enne, secondo le prime informazioni, risulta irregolare sul territorio italiano. L’aggressione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori finora, poco prima dell’attacco l’uomo avrebbe rivolto alla giovane, anche lei di origini marocchine ma regolarmente presente in Italia, la frase «Che cos’hai da guardare. Sono uomo e sono musulmano». Subito dopo sarebbe scattata l’aggressione che le ha provocato ferite al volto. 🔗 Leggi su Open.online

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