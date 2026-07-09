Cosa guardi? Sono uomo e musulmano 27enne sfregia al volto una ragazza in metro a Milano | arrestato

Un uomo di 27 anni di origini algerine ha aggredito una ragazza di 23 anni in metropolitana a Milano, alla fermata Duomo. Prima dell’attacco, avrebbe urlato “Che cosa guardi? Sono uomo e sono musulmano”. L’uomo ha sfregiato il volto della giovane con un oggetto non specificato. È stato arrestato dalle forze dell’ordine. La vittima è stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale per le ferite riportate.

"Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano". E' quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano, alla fermata metro Duomo. Il 27enne, irregolare in Italia, è stato arrestato dalla polizia locale. La vittima è stata subito soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo., Secondo le prime informazioni, l'aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi intorno alle 15.30 lungo la banchina della M3 alla fermata Duomo, direzione Comasina. La giovane è stata portata dai soccorritori in codice giallo al Policlinico mentre il 27enne è stato fermato dalla polizia locale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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'Cosa guardi? Sono uomo e musulmano', e sfregia ragazza a Milano. E' accaduto in centro, la vittima è una 23enne marocchina. La Polizia locale ha arrestato un 27enne #ANSA x.com

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