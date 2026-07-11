Mohammed Saidi, 27enne algerino, rimane in carcere dopo aver colpito con un coltello una donna nel metrò di Milano. Il giudice ha deciso di mantenere la detenzione, citando una “elevata pericolosità sociale”. L’episodio è avvenuto alla fermata Duomo, e l’uomo è stato arrestato dalla Polizia locale. La vittima ha riportato ferite che sono state medicato sul posto.

Resta in cella Mohammed Saidi, il 27enne algerino arrestato dalla Polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropo a Milano. Il gip Cristian Mariani ha infatti convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare in carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Da quanto si è saputo del provvedimento, il giudice ha evidenziato che Saidi ha agito anche se era già stato arrestato poche ore prima e ha mostrato una totale incapacità di controllo e spregiudicatezza di azione contro una donna inerme. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, Mohammed Saidi resta in carcere dopo avere sfregiato una donna nel metrò. Il gip: «Elevata pericolosità sociale»

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