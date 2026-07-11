Milano l' ex consigliere Atm e gli incarichi sospetti per la multinazionale | indagini sulla sua spa

Notizia in breve

Un ex consigliere di Atm è al centro di un'indagine per incarichi sospetti affidati a una società controllata da una multinazionale di ingegneria. Le consulenze pagate dall'azienda coinvolta, con un fatturato di 1,7 miliardi e 14.000 dipendenti, sono sotto esame. Le autorità stanno verificando se ci siano stati abusi o irregolarità nelle assegnazioni e nei pagamenti. La procura ha avviato approfondimenti sulla gestione delle commesse.