Milano l' ex consigliere Atm e gli incarichi sospetti per la multinazionale | indagini sulla sua spa

Da milano.corriere.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ex consigliere di Atm è al centro di un'indagine per incarichi sospetti affidati a una società controllata da una multinazionale di ingegneria. Le consulenze pagate dall'azienda coinvolta, con un fatturato di 1,7 miliardi e 14.000 dipendenti, sono sotto esame. Le autorità stanno verificando se ci siano stati abusi o irregolarità nelle assegnazioni e nei pagamenti. La procura ha avviato approfondimenti sulla gestione delle commesse.

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Nelle consulenze pagate dalla multinazionale Engineering Ingegneria Informatica (colosso da 1,7 miliardi di fatturato e 14.000 dipendenti) alla piccola società Finalter spa «emergono criticità» che spingono la Procura e la Guardia di Finanza di Milano a svolgere «accertamenti di natura plurima sull’operatività finanziaria» di questa Finalter, di cui l’80% appartiene alla società Cinque G della moglie e della figlia dell’ex stretto collaboratore di Giuseppe Sala in Expo 2015 spa, Pietro Galli, consigliere d’amministrazione della municipalizzata dei trasporti Atm, e nel cda anche di Engineering. Il restante 20% (sottoscritto per 10.000... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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