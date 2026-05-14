Atm Spa confermato lo sciopero dell' otto giugno

Il sindacato ha confermato che lo sciopero è previsto per l'8 giugno. Le sigle sindacali coinvolte hanno comunicato le motivazioni in una nota, specificando che il management di Atm Spa ha richiesto la sospensione dell'astensione dal lavoro. La richiesta non è stata accolta, e quindi l'agitazione rimane confermata. Nessuna altra informazione sulle eventuali trattative o sviluppi futuri è stata diffusa.

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