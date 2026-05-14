Atm Spa confermato lo sciopero dell' otto giugno
Il sindacato ha confermato che lo sciopero è previsto per l'8 giugno. Le sigle sindacali coinvolte hanno comunicato le motivazioni in una nota, specificando che il management di Atm Spa ha richiesto la sospensione dell'astensione dal lavoro. La richiesta non è stata accolta, e quindi l'agitazione rimane confermata. Nessuna altra informazione sulle eventuali trattative o sviluppi futuri è stata diffusa.
Confermato il nuovo sciopero dell'otto giugno in Atm. Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Orsa Trasporti in una nota spiegano le motivazioni: “La condicio sine qua non posta dal management di Atm Spa, che pretende la sospensione dello sciopero programmato per il prossimo 8 giugno come.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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